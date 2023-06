Finanziamento per gli accessi al mare, Morselli: “Da Regione confermano che non è stato accreditato”

Gela. “Non c’è alcuna dimenticanza degli uffici comunali. Purtroppo, anche oggi, dalla Regione ci hanno comunicato che il finanziamento per gli accessi a mare, compresi quelli per i disabili, non è stato ancora erogato”. L’assessore Romina Morselli ribadisce quello che aveva già spiegato in consiglio comunale, rispondendo ad un’interrogazione del gruppo progressista. “Siamo stati impegnati proprio ad avere riscontri dalla Regione – aggiunge – ci siamo già portati avanti perché avevamo richiesto un’apposta variazione di bilancio, vista la situazione finanziaria del municipio. Però, il finanziamento da centomila euro, materialmente, non è stato accreditato neanche per l’anticipazione da sessantamila euro”. L’esponente della giunta Greco, già lo scorso anno, aveva intrapreso un percorso di confronto con le associazioni che rappresentano i diversamente abili. “C’è massima attenzione su questo fronte – continua – non vorrei che passasse il messaggio di uffici comunali scarsamente attivi perché non è così. Anzi, all’onorevole Nuccio Di Paola, che ha parlato di questo finanziamento concesso al Comune, chiedo di farsi carico della questione dello sblocco con gli uffici regionali. Da lui e dal gruppo del Movimento cinquestelle non posso che aspettarmi quest’atto di responsabilità. L’amministrazione ha tutto l’interesse a disporre dei fondi per garantire gli accessi a mare soprattutto ai diversamente abili”.