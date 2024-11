Findomestic in Sicilia, in 40 anni oltre 1 milione di clienti

PALERMO (ITALPRESS) – In Sicilia il mercato del credito al consumo sfiora i 5 miliardi di euro (4,98 fonte Assofin) pari al 9,4% (senza le carte di credito) del mercato nazionale che ne fa la terza regione in Italia per erogazioni. Questi dati sono stati illustrati in occasione di un incontro con la stampa da Marco Tarantola, ingegnere palermitano che dall’inizio di quest’anno guida come amministratore delegato e direttore generale Findomestic Banca, la società leader in Sicilia, come a livello nazionale, nel credito al consumo e oggi una banca capace di garantire servizi a 360 gradi. Nell’isola la banca detiene una quota del 15,8% con 560 milioni di euro di erogazioni di credito nei primi 9 mesi dell’anno. “La Sicilia – ha spiegato Marco Tarantola – è una regione importante per Findomestic che è sempre più una realtà bancaria completa e capace di offrire una gamma di soluzioni e servizi di primo livello basati su semplicità e trasparenza: tutti i prodotti prevedono l’azzeramento delle spese accessorie e tutti i costi sono inclusi nel TAEG, ma nono solo; i clienti siciliani possono avere oggi a disposizione un conto corrente che permette di rateizzare le proprie spese in autonomia o un conto deposito svincolato che permette trasferimento di fondi in tempo reale”.Gli ultimi dati dell’Osservatorio Findomestic, che monitora mensilmente le intenzioni d’acquisto degli italiani, raccontano di un’Isola dove solo il 25% delle famiglie riesce a risparmiare parte del reddito guadagnato e oltre la metà dei nuclei (il 51% rispetto al 49% della media del Sud e al 39% della media nazionale) dichiarano di avere difficoltà economiche abbastanza o molto rilevanti. “Un contesto complesso – ha aggiunto Tarantola – nel quale, come banca, dobbiamo lavorare per sostenere concretamente le famiglie e il loro futuro attraverso prodotti flessibili e responsabili. Grazie al ‘Prestito Personale Flessibilè i nostri clienti possono modificare l’importo delle rate mensilmente o rinviarne una all’anno e con la nuova carta di credito che ha sostituito le revolving hanno il pieno controllo delle spese offrendo loro la possibilità di scegliere il piano rateale più adatto alle proprie possibilità anche dopo l’acquisto”.La Sicilia è una regione sulla quale Findomestic Banca ha investito e continua a investire: nei suoi 40 anni di attività ha finanziato oltre 1 milione di clienti. E’ presente sul territorio con 34 agenzie, 430 mila clienti attivi e oltre 200 dipendenti che lavorano a stretto contatto con più di 400 partner della grande distribuzione e 148 del mercato veicoli. I correntisti Findomestic siciliani sfiorano le 50 mila unità e rappresentano oltre l’11% del totale nazionale. – foto ufficio stampa Findomestic – (ITALPRESS).