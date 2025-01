Finisce senza reti lo scontro diretto Lecce-Genoa

LECCE (ITALPRESS) – Tanta intensità ma nessun gol tra Lecce e Genoa. Il match delle 15.00 della 19a giornata di Serie A finisce 0-0: buon punto per il Genoa, all’ottavo pareggio stagionale, il Lecce è al fianco del Cagliari a quota 17 e muove la classifica dopo due sconfitte consecutive. Situazione complessa per la squadra di Giampaolo che nella prossima giornata dovrà cercare i tre punti in un possibile scontro diretto contro l’Empoli. I rossoblù, invece, sono a quota 20: nel match casalingo col Parma servirà un’altra vittoria per poter dare continuità a un buon momento. Quella del Via del Mare è stata una gara combattuta, ma soprattutto bloccata: è stata una lotta continua, un duello costante a centrocampo, con gli ospiti che hanno gestito la fase di studio senza forzare i ritmi. La prima vera occasione è stata quella confezionata da Krstovic, una conclusione violenta dalla distanza terminata sul palo alla sinistra di Leali. Ma l’opportunità del match è capitata sui piedi di Thorsby: Vitinha ha lavorato un bel pallone sulla destra, ma il centrocampista del Grifone ha calciato sulla traversa da due passi. Sul rimpallo Pinamonti ha calciato di prima intenzione, ma anche l’ex Sassuolo ha colpito la traversa. Nella ripresa il copione non è cambiato, la prima fiammata è stata quella di Dorgu all’11’, ma Leali si è opposto con un ottimo intervento. Nella parte finale il Lecce ha spinto parecchio cercando di sfruttare le corsie esterne, buon ingresso da parte di Rebic che ha dato maggior peso all’attacco giallorosso. Nei minuti di recupero Guilbert, con una conclusione da lontano, ha provato il colpo da tre punti, ma il pallone è terminato di poco sopra la traversa. Quinto risultato utile consecutivo in trasferta per i liguri (solo panchina per Balotell), mentre i padroni di casa tornano a fare punti e affiancano il Cagliari a quota 17.- Foto Image -(ITALPRESS).