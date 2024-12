Finissage della mostra fotografica di Eleonora Orlando, gli scatti fino al 30 dicembre a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo il vernissage dei suoi scatti fotografici, durante la serata “Arte e Cultura” organizzata lo scorso 14 dicembre dallo studio legale Palmigiano e Associati, in occasione dei settanta anni di attività e del conferimento del premio Gaetano Ennio Palmigiano, la fotografa palermitana Eleonora Orlando aspetta il pubblico per il finissage, il 30 dicembre dalle ore 18 alle ore 20. Eleonora Orlando, palermitana di nascita, ha vissuto per oltre 15 anni tra la Francia e il Canada, esperienze che hanno arricchito la sua prospettiva artistica per poi ritornare in città.Palmigiano e Associati, già promotore in passato di iniziative come il concorso fotografico “Palermo e la Giustizia” e “Palmigiano e Associati per l’Arte”, ha messo a disposizione della fotografa una intera area dello studio, dove sono esposte una selezione dei suoi lavori, tra cui, The swing, realizzata durante il periodo del Covid, premiata alla WIDC Women Artists Exhibition, tenutasi in Turchia l’11 febbraio 2023 ed esposta al museo Pera di Instanbul. In esposizione anche una nuova serie di sovrapposizioni, come Orizzonte, che evoca un senso di connessione primordiale tra l’essere umano e la natura, dove la luce e il paesaggio marino suggeriscono introspezione e armonia con gli elementi. Eleonora Orlando è una fotografa che esplora le connessioni tra corpo, natura e introspezione emotiva. Attraverso un uso poetico della luce e delle sovrapposizioni, le sue opere raccontano una dimensione sospesa, dove l’umano e il naturale si fondono in un dialogo intimo. La sua fotografia è caratterizzata da una sensibilità universale, che trascende i confini geografici. Il suo sguardo è profondamente influenzato dalla pluralità di esperienze vissute, combinando influenze locali e internazionali in una narrazione visiva che parla di delicatezza, fragilità e forza interiore.Eleonora Orlando ha esposto al Centro sperimentale di fotografia di Palermo, alla Triennale di Fotografia di Venezia nel 2017 e ha partecipato alla mostra itinerante UnforgettableChildhood. La sua prima mostra personale è stata nell’ambito del Magione Districts a Palermo. Nel 2022, Identity a Palazzo Cesi nel Lazio e, sempre nel 2022 la stessa mostra è stata esposta presso il Marijosir Jurgio Slapeliu Muziejaus di Vilnius ed inaugurata dall’ambasciatore italiano in Lituania.Per chiunque desideri immergersi nei lavori di Eleonora Orlando, l’appuntamento è al quarto dello studio legale Palmigiano e Associati, in via Rosolino Pilo 11, a Palermo. La mostra è visitabile tutti i giorni, fino al 30 dicembre, previa registrazione alla mail: [email protected].– foto studio legale Palmigiano e Associati, Orizzonte di Eleonora Orlando – (ITALPRESS).