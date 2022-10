Finti poliziotti per rapinare un giovane, tre a processo: testimone in aula

Lodi. Avrebbero finto di essere poliziotti in borghese, solo per rapinare un giovane. C’è anche un gelese ventinovenne tra gli imputati che rispondono alle accuse davanti ai giudici del collegio del tribunale di Lodi. I fatti si verificarono, tre anni fa, nella zona del sottopasso ferroviario della città lombarda. La vittima venne fermata, apparentemente per controlli. In realtà, i tre entrarono in azione per portargli via il telefono cellulare e i documenti. Il ventinovenne avrebbe agito insieme a due ragazze. Ad una viene contestata anche la violenza sessuale. Il rapinato sarebbe stato costretto ad abbassare i pantaloni, subendo il palpeggiamento dei genitali. Ieri, in aula, è stato sentito un agente di polizia che arrivò sul posto, riuscendo ad individuare e fermare i tre.