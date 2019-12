Fiom regionale con mobilitazione “Sblocca Gela”, aderisce anche Comune di Mazzarino

Gela. La segreteria regionale dei metalmeccanici della Fiom Cgil si schiera con il sindacato locale, appoggiando la vertenza “SbloccaGela”. Lo fa con un ordine del giorno, approvato dall’assemblea generale. “E’ una lotta emblematica per tutta la Sicilia per contrastare la massiccia deindustrializzazione in atto, che non accenna ad arrestarsi – si legge – la lotta dei lavoratori di Gela è la lotta di tutti i lavoratori e di tutti i siciliani che ogni giorno vedono i giovani costretti ad abbandonare la propria terra. Stiamo perdendo le migliori risorse e il governo regionale e quello nazionale non possono continuare a ignorarlo”.