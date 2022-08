Fioriere, maggiore pulizia e più decoro: nuovi interventi in alcune zone della città

Gela. Le risorse sono limitate, ma proseguono gli interventi per cercare di assicurare maggiore decoro alla città. Anche in questi giorni, a ridosso di Ferragosto, le squadre di operai stanno effettuando lavori per collocare fioriere e riassettare aree tra le più conosciute, dal centro storico e fino al lungomare passando da San Giacomo. Più interventi di pulizia e la collocazione di fiorire, come contorno urbanistico. Il sindaco Lucio Greco ha avviato un piano per cercare di rafforzare la pulizia in città e per abbellirla, anche sulla scorta della mostra sul mito di Ulisse, in corso a Bosco Littorio.