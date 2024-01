Fisco, Leo “Obiettivo di legislatura è arrivare ad aliquota unica”

ROMA (ITALPRESS) – “Come obiettivo di legislatura, compatibilmente con le risorse di cui si disporrà, si potrà arrivare alla aliquota unica”. Lo ha detto il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, in audizione in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.

“Il nostro disegno è alleggerire il carico fiscale, visto che abbiamo una pressione molto rilevante che in qualche modo favorisce anche l’evasione fiscale”, ha aggiunto.

Secondo Leo “questa legge di riforma del sistema fiscale è una legge molto ampia, che era necessario introdurre nel nostro ordinamento perchè l’ultima legge di sistema risale agli anni Settanta. Stiamo procedendo celermente con i decreti di attuazione” ed “entro il mese di febbraio porteremo il decreto legislativo sulle sanzioni, in modo tale da evitare che il contribuente sia esposto a un carico sanzionatorio così pesante che lo induca necessariamente a fare un contenzioso”.

Inoltre con la riforma fiscale “si va in una direzione in cui il dialogo tra amministrazione finanziaria e contribuente deve necessariamente portare a un rasserenamento dei rapporti”.

Infine sul tema della riscossione, Leo ha spiegato che “oggi abbiamo un magazzino addebiti tributari di circa 1.185 miliardi che deve essere gestito da Agenzia Entrate e Riscossione. Siamo in una difficoltà enorme: bisognerà andare a vedere quali sono i crediti che l’Agenzia potrà recuperare e quelli che non sono recuperabili”.

