“Fisco&scuola”, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate incontrano gli studenti del classico

Gela. Il Fisco va a scuola, secondo ed ultimo appuntamento ieri al Liceo Classico “Eschilo”, diretto da Maurizio Tedesco. Gli studenti delle seconde liceali hanno incontrato il direttore dell’Agenzia delle Entrate di Gela Salvatore Matrascia e la funzionaria Salvina Cafà. Due ore di confronto, con video, materiali cartacei e dibattito, per far conoscere una materia complessa quale quella fiscale in modo informale e con il linguaggio dei giovani. Per i liceali è stato un approfondimento dei temi trattati in educazione civica, basato in particolare sul rispetto della legalità anche in campo fiscale. Il direttore Salvatore Matrascia ha infatti esordito spiegando ai giovani la funzione sociale delle imposte. Poi un excursus sui principi fondamentali del nostro sistema tributario ed ancora un quadro sull’ Agenzia delle Entrate, i suoi compiti e la sua organizzazione con una puntata anche sui social in cui è presente.