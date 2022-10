Fiume Gela, ancora tanfo e acque nere: negli ultimi giorni nuove segnalazioni

Gela. Un tanfo che si percepisce anche a distanza e una patina nera che ricopre le acque del fiume Gela. Negli ultimi giorni, non sono mancate le segnalazioni di chi transita spesso dal tratto di strada adiacente. Anche in questo caso, tutto finisce in mare. Non è chiaro di cosa possa trattarsi. Sarebbe necessaria un’analisi delle acque, ma non è da escludere che scarichi di liquami possano ancora finire lungo il tratto finale, sfociando appunto in mare. Ormai da anni, situazioni come quella degli ultimi giorni si ripetono.