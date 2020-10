Fiume Gela di nuovo “nero”, sopralluogo Trainito: “Informerò subito sindaco e Arpa”

Gela. Non è la prima volta che si verifica e anche negli ultimi giorni il fiume Gela è diventato nero. Una patina scura ha praticamente ricoperto la superficie del corso d’acqua, che finisce in mare. Segnalazioni, nelle ultime ore, sono arrivate al presidente della commissione sanità e ambiente Rosario Trainito, che si è recato sul posto per effettuare una prima verifica. “A seguito di diverse segnalazioni, ho potuto constatare come il fiume Gela abbia assunto una colorazione insolita rispetto al normale. Predomina un colore scuro, praticamente nero, e dalle acque emana un forte tanfo, sulfureo. Da presidente della quinta commissione consiliare sanità ambiente – dice – mi pongo un interrogativo, non vorrei che con l’attenzione spostata quasi del tutto sull’emergenza Covid, si abbassi la guardia rispetto alla sicurezza ambientale. Informerò subito il settore ambiente del Comune, il sindaco e l’Arpa, per richiedere un sopralluogo e capire di cosa si possa trattare e di conseguenza assumere le dovute misure nei confronti di chi ha eventualmente delle responsabilità”.