Gela. Un vero e proprio fiume in piena, in via Riesi, a ridosso di via Crispi. E’ bastato un temporale estivo, seppur intenso, a creare un fiume d’acqua che si è abbattuto lungo la strada principale, a pochissima distanza dalle abitazioni. I residenti lamentano un pericolo costante. L’acqua defluisce completamente lungo l’arteria stradale.