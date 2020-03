Flash mob dai balconi e cartelli esposti, “Andrà tutto bene”: la città si stringe nella lotta

Gela. “Tutti alle finestre per un lungo applauso di ringraziamento a coloro che stanno lavorando per noi negli ospedali e di incoraggiamento”. Il flashmob fissato per ieri a mezzogiorno è girato sui social ed è stato condiviso da molti. “Un gesto semplice per unire le nostre mani”, hanno detto i promotori. Allo scoccare di mezzogiorno un improvviso battito di centinaia di mani ha risuonato nel silenzio. In moltissimi quartieri, dai balconi si sono affacciate persone che all’unisono hanno iniziato ad applaudire. In città tante famiglie hanno esposto un cartellone sul balcone o un lenzuolo con la scritta “Andrà tutto bene”. C’è chi ha intonato l’inno di Mameli e chi invece semplicemente esposto il tricolore ma tutti si sentono coinvolti in questo momento delicato per la nostra nazione. C’è chi urlava «È per tutti i medici e gli infermieri italiani», chi gridava «Viva l’Italia», chi ancora «Vinceremo».

L’applauso è scattato all’unisono in tutta Italia, per ringraziare medici, infermieri e tutto il personale sanitario che in questo momento così difficile per il paese sta lavorando senza sosta per assicurare cura e assistenza ai contagiati.