Flop “Ciliegino”, nuove verifiche in Comune: associazioni contro archiviazione, “ci sono stati illeciti”

Gela. “E’ una vicenda che voglio approfondire con molta attenzione. Comincerò a farlo prima possibile”. L’assessore allo sviluppo economico Terenziano Di Stefano spiega che a breve inizierà a verificare le carte dell’infinita storia del maxi polo fotovoltaico “Ciliegino”, da anni fermo al palo e senza alcuna soluzione all’orizzonte (nonostante l’interessamento di un’azienda che avrebbe avanzato proposta per rilevare l’intero progetto). Il Comune rischia di rimetterci, soprattutto sul versante degli espropri effettuati nella zona ricompresa tra le contrade Cappellania, Tenuta Bruca e Sant’Antonio, nucleo centrale dei cantieri (in realtà mai veramente partiti). La cooperativa Agroverde, sette anni fa, sembrava avere il vento in poppa per portare a termine un investimento, che avrebbe dovuto essere una specie di alternativa all’industria tradizionale e tutto incentrato sull’agro-fotovoltaico. Non se n’è fatto niente. Dalla Regione non sono ancora arrivate indicazioni chiare sul futuro delle autorizzazioni rilasciate alla cooperativa. Se in municipio, anche la nuova amministrazione comunale vuole fare le proprie verifiche, tra gli uffici giudiziari qualcosa si è mosso. Negli scorsi mesi, nonostante la nuova richiesta di archiviazione, i pm coordinati dal procuratore capo Fernando Asaro hanno chiesto e ottenuto la trasmissione degli atti alla procura di Spoleto, territorialmente competente a valutare le presunte irregolarità della fideiussione, allora presentata a garanzia finanziaria dell’investimento. Come hanno scritto i magistrati, sarebbe stata “viziata”.