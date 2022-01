Focolaio Covid in terapia intensiva, pazienti saranno trasferiti al Sant’Elia

Gela. Gli attuali pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva al ‘Vittorio Emanuele’, in queste ore, saranno trasferiti al ‘Sant’Elia’ di Caltanissetta. In totale, sono 7 i positivi al Covid che raggiungeranno la struttura nissena. Un trasferimento deciso d’urgenza a causa del focolaio che ha interessato il primario, due medici, altrettanti infermieri e un operatore Osa, tutti in servizio in terapia intensiva nel nosocomio di Caposoprano.