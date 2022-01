Focolaio Covid in terapia intensiva: positivi medici, infermieri e un operatore Osa

Gela. Era già in forte difficoltà, per il numero elevato di casi Covid, gravi. Nella terapia intensiva del “Vittorio Emanuele”, nelle ultime ore, la situazione è diventata ancora più complessa. Si registra un vero e proprio focolaio. Il primario, due medici, altrettanti infermieri e un operatore Osa, in servizio in quella che è la prima linea contro il Covid, sono risultati positivi. Praticamente, il contagio ha ridotto ai minimi termini il personale impegnato in terapia intensiva.