Focolaio Covid in terapia intensiva, Damante: “Sto bene e tornerò in trincea, vaccinatevi”

Gela. Abbiamo raggiunto telefonicamente il dottor Salvo Damante, il primario della Rianimazione del “Vittorio Emanuele”, anche lui colpito dal focolaio Covid che si è diffuso in reparto, come abbiamo riferito già ieri. I sintomi, per fortuna e naturalmente anche grazie al ciclo vaccinale, sono lievi. La voglia di ritornare in reparto, invece, rimane inalterata. “Sono pronto a ritornare in trincea”, dice. Lo specialista approfitta di ciò che è accaduto per lanciare l’ennesimo appello alla vaccinazione.