Fondazione Enasarco, Antonio Buonfiglio nuovo direttore generale

ROMA (ITALPRESS) – Oggi si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco. Nella seduta odierna sono state svolte delle valutazioni in merito ad eventuali sostegni economici a favore degli iscritti per far fronte all’attuale crisi energetica. Inoltre è stata analizzata la possibilità di potenziare le prestazioni sanitarie derivanti dall’adesione ad Emapi ed è stata approfondita la possibilità di allargare la platea di iscritti quanto ai requisiti contributivi richiesti per l’accesso alla copertura assicurativa. Sempre in termini di prestazioni assistenziali, si è discusso su un piano di agevolazione di accesso al credito che la Fondazione potrebbe attivare in favore degli iscritti, ipotizzando il ricorso ad una convezione generale non limitata esclusivamente allo strumento dei mutui fondiari.Nel Consiglio di Amministrazione odierno, poi, Antonio Buonfiglio è stato eletto all’unanimità come nuovo Direttore Generale della Fondazione. Contestualmente, il CdA ha eletto all’unanimità Carolina Farina quale Vicedirettore Generale. Infine, il Consiglio di Amministrazione di Enasarco ha reso disponibile agli iscritti un’ulteriore erogazione straordinaria relativa alla situazione pandemica data dal Covid-19. – foto ufficio stampa Fondazione Enasarco -(ITALPRESS).