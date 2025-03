Fondazione Giglio di Cefalù, il cda nomina direttore sanitario e amministrativo

PALERMO (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, presieduto da Victor Mario Di Maria, ha riconfermato Gianluca Galati direttore amministrativo e nominato Gaetano Cimò direttore sanitario. Le due nomine, come prevede lo statuto, sono state proposte dal direttore generale, Giovanni Albano. Presenti al cda il vice presidente Gianni Profita e i consiglieri Simona Vicari e Giuseppe Guercio, unitamente al collegio sindacale presieduto da Sofia Paternostro.

“Si completa la governance della Fondazione Giglio – ha detto il presidente Di Maria – con la nomina di due professionisti di alto profilo e di comprovata esperienza nei rispettivi ambiti con cui condivideremo il nostro obiettivo di investire in innovazione, nella qualità delle cure, alta formazione con l’università UniCamillus e nella ricerca”.

Galati, 52 anni, nato a Sant’Agata di Militello, laurea in giurisprudenza, ricopre il ruolo di direttore amministrativo della Fondazione Giglio da aprile 2019. Vanta un’ampia esperienza direttiva e gestionale in varie società ed enti della Regione Siciliana dove è stato anche dirigente generale del Dipartimento all’Energia.

Il neo direttore sanitario Gaetano Cimò, 65 anni, di Misilmeri è attualmente il direttore del Distretto 36 di Misilmeri dell’Asp di Palermo. E’ specializzato in medicina del lavoro, igiene ed epidemiologica e chirurgia d’urgenza. Nel recente passato è stato il direttore sanitario del Policlinico di Palermo e per 21 anni di vari distretti sanitari. Entrambi gli incarichi hanno una durata di tre anni.

