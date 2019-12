Fonderia Oretea, l’inizio dell’espansione della metallurgia siciliana

Certo il mondo industriale del Regno delle due Sicilie, con tutte le crisi messe in evidenza da alcuni scrittori apologetici, spariscono mano mano che trascorrono gli anni dopo il 1860, senza nessuna possibilità di rinascita, Molte sono le attività produttive sia in Sicilia , in Campania e Calabria, per citarne alcune, come le famose Ferriere Fieramosca (fratello del grande Ettore Fieramosca), le Reali ferriere ed Officine di Mongiana, un polo siderurgico tra i più all’avanguardia in quell’epoca e, incredibile ma vero, questo polo siderurgico sorgeva in Calabria. E allora, per proseguire con i dettagli, il casato reale dei Borboni, fece un decreto a tutela del patrimonio boschivo (unico al tempo), e con i componenti costruttivi metallici fece fare il ponte Real Ferdinando sul Garigliano, il ponte Maria Cristina, le rotaie del primo tronco ferroviario Italiano (il Napoli-Portici), un fucile il (Mongiana) , che durarono qualche anno dalla tragica data del 1860. Le Officine di Pietrarsa, la Fonderia Ferdinandea, dove i lavori per la sua costruzione iniziarono nel 1789 e vennero conclusi solo nel 1841 sotto il regno di Ferdinando II e costò ben 400.000 ducati, questo dovuto alle continue sospensioni di costruzione dell’opera. Si riuscì a risparmiare, nelle spese il 30% nei confronti della fonderia di Mongiana, dovuto soprattutto alla vicinanza con la materia prima. Il ferro, veniva estratto dalle miniere di Pazzano, molto più vicine alla località Ferdinandea che a Mongiana. Il progetto si rifaceva a uno già esistente del 1736 e fu guidato dall’ingegnere Teodoro Paolotti. Il luogo della costruzione fu scelto nell’area Piani della Chiesa Vecchia (attuale Ferdinandea). I lavori furono velocizzati durante il periodo di governo francese nel 1814 stanziando ben 14.000 ducati e ultimati dal re Ferdinando II nel 1833, quando visitò il complesso siderurgico il 23 aprile dello stesso anno. Per ultimo la Fonderie Pisano, Tutte sparite e mai più riproposte. Tutte le persone impegnate a vario titolo, sono state costrette a fare la valigia di cartone per trasferirsi in ogni parte del monda e tra queste il Cile e l’America settentrionale. Si contano milioni di persone costretti a trasferirsi per mai più ritornare al proprio paesello natio, solo questi fatti dovrebbero reclamare pedissequamente giustizia e non cercare giustificazione per non affrontare il problema. Si può essere impegnati in qualsiasi attività produttiva ma per ripristinare la nostra storia, la nostra dignità di essere umani dovremmo rimboccarci le maniche e dire basta a questi soprusi e lavorare all’unisono per un giorno migliore. Per evitare lo spopolamento del popolo del sud e fare in modo che i nostri ragazzi, con le valigie moderne, non accettano ancore di percorrere le strade per l’estero, bisogna primo che prendiamo coscienza della nostra realtà storica e poi con una rivolta pacifica contro le istituzioni a livello regionale e nazionale, governati da ignoranti e ladri. Il nostro calvario non potrà mai finire se continuiamo ad ascoltare passivamente gli insegnamenti di questa classe dominante, volta soltanto a dimostrarci che il nord è molto più bravo di noi in tutti i campi dell’attività produttiva, con dati statistici sciorinati ogni giorno. Sono dati che ci dimostrano apertamente il progresso raggiunto subito dopo il 1860 migliorando lo sviluppo industriale e tecnico del loro paese (il nord), a loro favore e imporlo a noi democraticamente (io direi con la forza fisica dei colonizzatori) e oggi acquistiamo tutto quello che producono senza battere ciglio e passivamente li ringraziamo.