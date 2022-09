Fondi con nuova programmazione, pubblicata Vas: Gela tra Aree urbane funzionali

Gela. A Palazzo di Città, si sta cercando di accelerare per arrivare all’individuazione del nuovo dirigente, chiamato ad occuparsi dell’unità speciale Pnrr, istituita per coordinare i tanti programmi di finanziamento che hanno assicurato fondi ingenti all’amministrazione comunale. La città, come più volte confermato dalla Regione, rientra anche nella programmazione del ciclo Pr Fesr Sicilia 2021-2027. Sono stati pubblicati gli atti della valutazione ambientale strategica del nuovo programma regionale. E’ un passaggio propedeutico per le successive fasi. Saranno stanziati fondi che possono arrivare fino a quaranta milioni di euro e Gela è tra le Aree urbane funzionali per gli investimenti territoriali integrati. Sarà una sorta di prosecuzione dell’attuale Agenda Urbana, ma questa volta pare insieme al Comune di Butera e a quello di Niscemi (la cui amministrazione comunale ha chiesto l’inserimento già negli scorsi mesi). La pubblicazione degli atti per la Vas, che risale a metà agosto, segna un’altra tappa preliminare, definita dal dipartimento regionale della programmazione e dall’Autorità di gestione del Pr Fesr Sicilia 2021-2027. Il settore comunale sviluppo economico, retto dal vicesindaco Terenziano Di Stefano, l’Autorità urbana e i professionisti del gruppo di lavoro, anche di recente, hanno fatto il punto della situazione sull’attuale sviluppo di Agenda Urbana. Si deve chiudere il ciclo delle gare per l’affidamento dei lavori e i progetti che non potranno vedere la luce entro la fine del 2023 saranno segnalati agli uffici regionali e posti in salvaguardia, con la copertura assicurata da altri capitoli finanziari.