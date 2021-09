Fondi Fsc, fuori Timpazzo e dentro i progetti tagliati: Di Paola, “ora decida Musumeci”

Gela. Dentro, progetti come quello per 840 nuovi loculi a Farello e per il recupero di “Una via tre piazze” (da oltre 8 milioni di euro); fuori, invece, i circa quindici milioni per l’ampliamento di Timpazzo. In commissione bilancio all’Ars è passata, tra le altre, la proposta del deputato grillino Nuccio Di Paola. La commissione ha approvato variazioni ai progetti da finanziare con il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. Il governo Musumeci, per il territorio locale, ha previsto solo finanziamenti per il progetto di ampliamento della discarica Timpazzo, ormai target sensibile per la Regione, davanti a costanti emergenze sul fronte dei rifiuti. Per il grillino Di Paola, invece, bisogna puntare su progetti veri di sviluppo della città e di miglioramento dei servizi. “L’idea di territorio che ha il Movimento cinquestelle è completamente diversa da quella del governo regionale – dice Di Paola – ora, la parola passa al governo Musumeci. La proposta, questa volta, arriva da tutta la commissione bilancio”. In sostanza, almeno per la città, Di Paola ha ottenuto il sì all’inserimento di progetti che erano stati definanziati nel programma del “Patto per il Sud”. Nella lista definita dalla commissione, trovano spazio oltre al progetto per Farello e a “Una via tre piazze”, anche il percorso agility a Macchitella, l’istituto per l’infanzia di via Albinoni e gli interventi sul tetto della scuola di Albani Roccella. Una visione sicuramente lontana da quella concentrata quasi esclusivamente sul ciclo dei rifiuti. Negli ultimi giorni, tra l’altro, la Commissione Ue, rispondendo all’interrogazione del parlamentare europeo Ignazio Corrao, ha sollevato diversi dubbi sulla legittimità dell’ampliamento di Timpazzo, chiedendo chiarimenti alle autorità nazionali. Già l’amministrazione comunale aveva avuto qualche interlocuzione con Palermo, nel tentativo di far rientrare, nei finanziamenti Fsc, anche progetti diversi da Timpazzo, appunto depennati dal “Patto per il Sud”.