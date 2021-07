Fondi Fsc, Timpazzo non basta: Greco tenta di avere fondi per progetti definanziati

Gela. Come anticipato, la Regione punta forte sull’ampliamento della discarica Timpazzo, tanto da aver inserito il progetto, per un totale di quindici milioni di euro, nelle schede dei finanziamenti coperti con il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per il resto, nella maxi delibera del governo regionale di alcune settimane fa, alla quale Musumeci e gli assessori hanno dato il loro assenso, non sono ricompresi altri investimenti che possano riguardare la città. L’amministrazione comunale, però, sembra voler provare a non lasciare nulla di intentato. Il sindaco Lucio Greco ha già comunicato l’intenzione di richiedere che Palermo possa inserire altri progetti, compresi quelli definanziati nel corso degli ultimi anni.