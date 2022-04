Fondi per fasce deboli, pro-Greco battuti dall’opposizione: slitta mozione su incarichi

Gela. La prova politica, per la maggioranza del sindaco Lucio Greco, almeno nella seduta di question time di questa sera, sembrava concentrarsi sulla mozione portata in aula dal gruppo di “Liberamente”. I consiglieri Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti sostengono la necessità di rivedere il sistema di assegnazione degli incarichi esterni, attraverso una maggiore “trasparenza”. Bisognerà però attendere, perché il numero legale è venuto meno prima ancora che si arrivasse alla mozione dei due consiglieri. Non ci sono stati troppi problemi nell’approvare la mozione del leghista Emanuele Alabiso, che ha impegnato l’amministrazione comunale a prevedere una commemorazione in grade stile per l’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato (che cadrà il prossimo anno), e quella della grillina Virginia Farruggia, a favore delle iniziative per il popolo ucraino. I numeri, invece, hanno iniziato ad essere decisivi quando è stata trattata la mozione della commissione istruzione e servizi sociali. Il consigliere indipendente Alessandra Ascia, vicepresidente della commissione, ha esposto il contenuto. L’obiettivo è destinare il fondo restante, concesso al Comune per l’emergenza Covid, a copertura delle spese più urgenti dei nuclei familiari in difficoltà. Circa 240 mila euro (su un totale di oltre un milione di euro) sono già stati destinati ad un fondo per la Tari 2021 (con vincolo di regolarità contributiva per la Tari 2020).