“Fondi per il Museo del mare ci sono”, sopralluogo Armao e Mancuso: “Pronti 5 milioni”

Nel dicembre di un anno fa, il presidente Nello Musumeci aveva preannunciato tempi brevi per l’avvio dei lavori. Il deputato regionale grillino Nuccio Di Paola, solo qualche settimana fa, non aveva potuto fare altro che constatare la totale assenza di un qualsiasi cantiere. Le forze di governo alla Regione si sono presentate con i calibri da novanta in città. Ora, però, bisognerà far partire i lavori e collocare la nave arcaica.