“Fondi per la Sp8”, Scuvera: “Sbloccati oltre due milioni per i lavori”

Butera. Fondi per la Sp8 Gela-Butera. Arrivano dagli stanziamenti Fsc. Lo conferma il parlamentare regionale FdI Salvatore Scuvera. “Dopo anni di attesa, siamo riusciti a sbloccare un finanziamento di 2.200.000 euro dai fondi Fsc per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della strada provinciale 8, nei tratti colpiti da frane al km 11+800 e al km 16+300. Grazie al buon lavoro svolto dal commissario e dai dirigenti della Provincia di Caltanissetta e dall’assessorato regionale alle infrastrutture e trasporti, il decreto attuativo della Regione Siciliana sarà pubblicato a breve, consentendo l’avvio dei lavori. La Sp8, asse viario strategico tra Gela e Butera – dice Scuvera – rappresenta un’infrastruttura essenziale per il territorio. Ogni giorno, molti cittadini percorrono questa strada per esigenze lavorative, di studio e di vita quotidiana. Garantire una viabilità sicura e funzionale è una priorità, soprattutto considerando i disagi che gli utenti affrontano da anni a causa delle frane. Questo intervento permetterà di risolvere il problema in modo definitivo, attraverso un consolidamento strutturale delle aree più fragili. I lavori non solo miglioreranno la sicurezza stradale, ma favoriranno anche la mobilità e il tessuto economico locale, che necessita di collegamenti rapidi e efficienti”.