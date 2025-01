“Fondi per la viabilità della zona industriale”, Cirignotta e Gnoffo: “FI opposizione, linea chiara”

Gela. Un finanziamento da 1 milione 700 mila euro per la viabilità della zona industriale di contrada Brucazzi. La firma la mette il governo regionale, attraverso l’assessore alle attività produttive Edy Tamajo. La conferma oggi con un incontro tra i dirigenti forzisti Vincenzo Cirignotta e Nadia Gnoffo, lo stesso assessore e il deputato Ars Michele Mancuso. “L’assessore Tamajo darà ulteriori particolari nel corso di un prossimo incontro già in programma a Caltanissetta – dicono Cirignotta e Gnoffo – i finanziamenti riguardano le tre aree industriali di Gela, Caltanissetta e San Cataldo. Il governo regionale è sempre più vicino alla nostra città”. I due forzisti locali hanno avuto un lungo confronto, a Palermo, con Tamajo e con Mancuso. La linea politica in città non muta. “Siamo opposizione all’amministrazione Di Stefano – aggiungono gli azzurri – abbiamo perso le elezioni ed è giusto lavorare dall’opposizione. Il dialogo con il partito regionale non si ferma e i nostri contatti sono costanti con Mancuso ma anche con l’assessore Tamajo”. Ancora una volta, l’ex consigliere Cirignotta e l’ex assessore Gnoffo mettono un discrimine politico netto tra il partito e il governo della città. Non ci saranno “finestre” di dialogo politico con il sindaco ma FI cerca comunque di assicurare risorse al territorio. “La direzione politica è chiara ed è stata ribadita”, continuano.