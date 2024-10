Fondi per le manutenzioni delle strade e delle scuole, Regione rilascia i decreti di spesa

Gela. Le variazioni di bilancio fatte approvare dall’Ars, soprattutto per il tramite dell’iniziativa parlamentare del deputato M5s Nuccio Di Paola, iniziano a concretizzarsi. I decreti di impegno spesa sono stati rilasciati dall’assessorato regionale alle infrastrutture, attraverso il relativo dipartimento. Un totale di quasi quattrocentomila euro, suddivisi per interventi di manutenzione delle strade e per i lavori d’urgenza nelle scuole cittadine. Si tratta di stanziamenti, per ciascuna finalità, pari a 196mila euro.