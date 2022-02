Fondi Pnrr per nuove strutture sanitarie, Trainito: “Greco si confronti con commissione”

Gela. Negli ultimi giorni, sono tante le ipotesi che si fanno, anche sui finanziamenti che la Regione vorrebbe concentrare per due strutture sanitarie, in città. Nei progetti, anche se solo potenziali, sembra rimanere l’investimento per il nuovo ospedale. Sono i fondi del Pnrr che andrebbero a coprire i costi. La politica locale ha dimostrato di avere tesi discordanti, sul tema. Il presidente della commissione consiliare sanità Rosario Trainito e gli altri componenti hanno chiesto al sindaco di avere un confronto. Un’audizione del primo cittadino, in commissione, per verificare di quali informazioni disponga l’amministrazione comunale, rispetto ai piani della Regione sulle strutture sanitarie locali. “Sono temi che abbiamo sempre seguito – dice Trainito – come commissione, abbiamo effettuato più volte delle verifiche e dei sopralluoghi. Ritengo che la sede naturale di un dibattito di questo tipo, sia proprio la commissione consiliare sanità. Sono questioni che inevitabilmente hanno ricadute sull’intera collettività”. Trainito non vuole sollevare nuove polemiche, ma probabilmente dal sindaco si sarebbe aspettato un riscontro diverso. “Abbiamo chiesto di poterlo sentire in commissione – aggiunge – e non mi sembra che tutto si possa risolvere, come spesso accaduto, rinviando ad una capigruppo. La città ha il diritto di sapere quale futuro possano avere eventuali nuove strutture sanitarie. Il confronto deve essere tecnico ma anche politico. Credo che il sindaco dovrebbe dare un peso diverso alle nostre richieste e confrontarsi, su questioni così importanti”.