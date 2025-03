Fondi regionali per la gestione dei territori vasti, “con modifiche M5s Butera può accedere”

Butera. Un contributo finanziario ai Comuni che hanno più di una frazione e con una superficie territoriale superiore a 250 chilometri quadrati, che non siano capoluogo di Città metropolitana o di un Libero Consorzio. Attraverso un primo emendamento presentato all’Ars da Fratelli d’Italia, con l’azione condotta dal gruppo parlamentare del Movimento cinquestelle è stato possibile adottare le modifiche finali e permettere in questo modo anche a centri come Butera di accedere allo stanziamento finalizzato alla gestione del territorio vasto. Il gruppo locale M5s sottolinea l’importanza dell’iniziativa. Lo stanziamento complessivo varato dall’Ars è di due milioni e mezzo di euro. “Partendo da un emendamento di FdI che prevedeva trasferimenti aggiuntivi per un milione di euro per le municipalità che dovevano gestire un territorio di estensione superiore ai 300 chilometri quadrati – fanno sapere dal gruppo buterese M5s – grazie al lavoro di approfondimento e all’attenzione verso una fetta maggiore di Sicilia, lo stanziamento è passato a due milioni e mezzo e l’estensione minima è stata abbassata a 250 chilometri quadrati. In questo modo, sarà possibile anche per la comunità buterese usufruirne, con l’opportunità non solo di programmare investimenti ma anche di ragionare circa l’opportunità di calmierare le imposte locali sulle attività commerciali strozzate dal caro bollette firmato Meloni”.