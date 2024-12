Fonseca “Atalanta fortissima ma Milan in crescita e pronto”

MILANO (ITALPRESS) – “Per noi un buon momento per giocare contro l’Atalanta? Non è mai un buon momento per affrontarli, ma siamo in crescita, la squadra è in fiducia. Sappiamo che affrontare l’Atalanta è sempre difficile, stanno molto bene, hanno vinto le ultime 8 partite. E’ una squadra fortissima, sarà una partita difficilissima ma siamo pronti e fiduciosi”. Paulo Fonseca crede nel suo Milan in vista del big match di domani al Gewiss Stadium. “Ma la squadra non ha bisogno di questa partita per prendere consapevolezza di quello che sta facendo – mette in chiaro il tecnico portoghese – E’ una gara importante ma non decisiva, che può portare tante cose positive: vincere una partita così porterebbe più fiducia per il futuro”. L’Atalanta sarà anche un bel test per la tenuta difensiva del Milan, in crescita pure quella. “Fino a 3-4 partite fa c’era un pò di sconforto ma oggi la squadra sta bene difensivamente e questo porta anche fiducia quando c’è da attaccare, di prendere l’iniziativa”, dice ancora Fonseca. Che per il collega orobico ha solo parole al miele. “Gasperini è unico e dobbiamo riconoscere il grandissimo lavoro che sta facendo. Ho grande ammirazione per lui, è un pioniere nel gioco uomo contro uomo, tutti in Europa sono consapevoli che è difficile affrontare una squadra come l’Atalanta e in tanti ne seguono il modello. Lavorare in Italia è molto stimolante per un allenatore straniero, vincere qui è molto difficile – continua Fonseca – Posso assicurare al 100% che affrontare una squadra che gioca uomo contro uomo è più difficile che affrontarne una che gioca a zona. In Inghilterra magari c’è più intensità ma in Italia devi confrontarti con una certa fisicità, un certo modo di difendere, trovare spazi non è facile”. Guardiola ha paragonato l’affrontare l’Atalanta come andare dal dentista. “E’ facile capire come gioca l’Atalanta, difficile è contrastarla ma siamo preparati per giocare contro di loro. Non so se è come andare dal dentista ma di sicuro serve una partita di sacrificio, di impegno, di atteggiamento. Il pari sarebbe un buon risultato? Io penso sempre a vincere, prima delle partite nella mia testa c’è un solo risultato”.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).