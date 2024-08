Fonseca crede nel suo Milan “Vogliamo lottare per lo scudetto”

MILANO (ITALPRESS) – “Le sensazioni sono positive dal primo giorno. Siamo pronti per iniziare il campionato con fiducia e positività. Abbiamo grandi ambizioni già a partire dalla gara di domani”. Così Paulo Fonseca, tecnico del Milan, in vista della sfida contro il Torino, in programma domani sera a San Siro. I rossoneri hanno fatto un buon precampionato: “Non mi aspettavo che i giocatori assorbissero, in cinque settimane, così velocemente le nostre idee – ha aggiunto il portoghese -. Sono molto soddisfatto”. Il mercato ha portato dei giocatori importanti, l’ultimo dovrebbe essere Fofana, in arrivo dal Monaco: “Deve fare le visite mediche, ma non è un segreto che sta arrivando. Sono soddisfatto. Col suo arrivo per me il mercato è chiuso, dobbiamo fare uscire giocatori perchè siamo in tanti e non è facile lavorare. Se è il gruppo più forte che ho allenato? E’ presto per dirlo, ma so che è forte. Siamo qui per vincere e lottare per lo scudetto. Ogni giorno che lavoriamo aumenta la fiducia”. Per il tricolore – ovviamente – l’avversaria principale è la formazione di Inzaghi: “L’Inter ha fatto molto bene negli ultimi anni, anche Napoli, Atalanta possono lottare, così come la Juventus – ha sottolineato Fonseca -. Quello che noi vogliamo e crediamo è di poter entrare in lotta con l’Inter che è molto forte”. Sugli avversari di domani: “Il Toro è una squadra molto forte e ha cambiato allenatore (da Juric a Vanoli) prendendone uno molto bravo. Hanno anche qualità con il pallone, mi aspetto una gara difficile ma che vogliamo vincere. I giocatori sono motivati. Sappiamo che sarà una partita diversa rispetto alle ultime amichevoli. Barcellona, City e Real non giocano come il Torino, il Torino non lascia gli spazi aperti come loro, quindi ci aspettiamo una squadra più difensiva, pronta al contropiede. Mi aspetto una partita più ferma nella metà campo”. In questa fase, Fonseca – anche se ha dichiarato apertamente l’obiettivo stagionale – non vuole dare troppe indicazioni agli avversari: “Cosa manca al Milan? Adesso non manca niente, perchè non abbiamo ancora cominciato. Quando c’è un cambiamento, c’è bisogno di tempo per metterlo in pratica. Non siamo una squadra perfetta, anzi siamo lontani dall’esserlo. Ma non voglio parlare di ciò che ci manca, non voglio dare punti agli avversari parlandone. Posso dire che ci stiamo lavorando”. Sulla possibilità di un poker offensivo Leao-Pulisic-Chukwueze-Morata: “L’ho pensato, l’ho provato, ma non so se giocheranno domani. Chukwueze sta bene, Pulisic sta facendo un altro ruolo in cui mi piace molto, con la possibilità di fare anche l’esterno. Anche Jovic ha fatto una buona pre-stagione, Loftus-Cheek può giocare da trequartista. Abbiamo tante soluzioni. Pavlovic e Reijnders non sono al 100% per iniziare la gara dal primo minuto”.- Foto: Ipa Agency -(ITALPRESS).