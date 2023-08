Forever Ministry, otto volontari gelesi tornano in Congo per una missione umanitaria

Gela. Vincenzo Scordio, Damaris Mincione, Gioele Loggia, Grazia di Natale, Sonia Vella, Antonino di Benedetto, Peppe Smecca, Eleonora Ferraro e Valery Incarbone sono gli otto giovani volontari della chiesa pentecostale che dal 15 al 30 agosto si recheranno nella Repubblica Democratica del Congo per una missione umanitaria.

FOREVERministry è un’associazione attiva nel campo delle missioni umanitarie in tutto il mondo ed è un’organizzazione internazionale fondata sulla fede, ramo della Chiesa Pentecostale Terra Promessa, nata per migliorare la vita di bambini, giovani, famiglie, uomini e donne che si trovano a vivere in situazioni di svantaggio e, il più delle volte, di estrema povertà.

L’associazione nata nel maggio 2019 ha già operato nelle Filippine, in Uganda e nella Repubblica Democratica del Congo con numerose attività, dal contrasto alla povertà economica, alla povertà educativa, al supporto alle famiglie che vivono situazioni di emergenza, ai minori abbandonati, al contrasto allo sfruttamento del lavoro minorile promuovendo e sostenendo istruzione, diritto al cibo e diritto all’infanzia.

Inoltre Forever porta aiuti economici per sostenere piani alimentari per combattere la malnutrizione e fronteggiare una situazione di insicurezza alimentare e sostiene finanziariamente orfanotrofi che esistono in loco. Portiamo materiale scolastico come quaderni, colori e libri e abbiamo avviato progetti per la costruzione di nuovi orfanotrofi.

Forever Ministry è anche chiamato per un grande proposito: Il RISVEGLIO ed è parte attiva nell’organizzazione di conferenze di risveglio, “REVIVAL DOORKEEPERS”, con evangelisti e pastori di calibro mondiale. Uno di questi eventi è stato organizzato proprio qui sul territorio Gelese lo scorso Luglio dall’8 al 18 ed una serata di Evangelizzazione si è svolta in Piazza Umberto I riempiendo l’intero spazio.

Il Bootcamp è un progetto per addestrare le persone di Dio a pensare in grande, sognare in grande e avere una prospettiva più ampia. È un’opportunità per la propria crescita personale mentre si vive personalmente l’opera del ministero sul campo di missione attivo in prima linea con persone e culture diverse.