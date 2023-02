Formazione verso l’università, lezioni e collaborazione tra Morselli e il liceo “Eschilo”

Gela. Collaborazione tra il liceo classico “Eschilo”, rappresentato dal Dirigente Maurizio Tedesco, e il professore Alessandro Morselli, nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento, per avvicinare gli studenti al mondo universitario e a quello del lavoro. L’intesa prevede lo svolgimento di video-lezioni e lezioni in presenza. A tal proposito sono stati invitati docenti di elevato spessore scientifico, come ad esempio il Prof. Giuseppe Di Taranto, Professore Emerito di Storia dell’economia all’Università di Roma Luiss Guido Carli (ha svolto ricerche negli Stati Uniti presso l’International Monetary Fund e la World Bank). Si inizia il 4 febbraio con una sua lezione dal titolo, “Scenari macroeconomici del mondo contemporaneo”. Si continua il 9 febbraio con il Prof. Roberto Pasca di Magliano, Direttore della Scuola di Alta Formazione SFIDE (School of Financial Cooperation and Development), Università di Roma Unitelma Sapienza, con una lezione dal titolo, “Come e perché l’economia promuove lo sviluppo”; il 15 febbraio con la Prof.ssa Rosella Castellano, PO di Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, Direttrice Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche, Università di Roma Unitelma Sapienza, con una lezione dal titolo, “Le sfide della società digitale”; il 23 febbraio con il Prof. Andrea Billi, Docente di Economia politica, Università di Roma Sapienza, con una lezione dal titolo, “Cosa conta veramente per le imprese italiane?”; il 25 febbraio con il Prof. Alessandro Morselli, Docente di Economia dello sviluppo, Università di Roma Sapienza, con una lezione dal titolo, “Le grandi crisi nel mondo: pandemiche ed economico-finanziarie”; con il Prof. Manfredi Alberti, Docente di Storia economica, Università di Palermo. Titolo della lezione, “Lo Stato sociale nelle economie occidentali. Un profilo storico”, 3 marzo ore 10.