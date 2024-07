Formez, Anastasi “Smart working a supporto della genitorialità”

ROMA (ITALPRESS) – Possibilità di utilizzare lo smart working per i nove mesi di gravidanza più sei dopo congedo parentale. Una disposizione di vero e proprio welfare aziendale quella diramata nelle scorse settimane da Formez, e di cui parla oggi il presidente Giovanni Anastasi. “Vogliamo essere innovativi anche sul lato sociale. Seguendo una recente indicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, dal 1° luglio il lavoro agile – la possibilità, cioè, di lavorare in regime di smart working – assisterà la genitorialità. In quest’ultimo caso, sia durante l’intero periodo della gravidanza che nei sei mesi successivi al congedo parentale – ha sottolineato Anastasi -. Lo dico con grande orgoglio perchè è un raro caso in cui il lavoro agile diviene un diritto per chi affronta l’esperienza della genitorialità”.- foto ufficio stampa Pressa Media Lab -(ITALPRESS).