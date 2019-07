FORTE SCOSSA DI TERREMOTO AD ATENE

ATENE (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 5,2 è stata avvertita poco dopo le 13 a nord-ovest di Atene. L’epicentro è stato localizzato a 23 chilometri a nord-ovest della capitale greca nella regione dell’Attica. Non si registrano feriti, ma soltanto tanta paura tra gli abitanti e danni soprattutto alle palazzine più vecchie e fatiscenti. Tra le aree più colpite la periferia di Atene. Il sisma ha provocato l’interruzione della corrente elettrica, tanto che i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare decine e decine di persone intrappolate negli ascensori. Problemi si sono registrati per i collegamenti telefonici in alcuni quartieri della capitale ellenica.

(ITALPRESS).