“Forti criticità”, saltano 33 milioni del Patto per il Sud di Crocetta: tagliati progetti in città

Gela. Erano uno dei pochi lasciti politici dell’ex presidente della Regione Rosario Crocetta. I soldi del Patto per il Sud avrebbero dovuto essere la manna dal cielo, con l’avvio di decine di cantieri in città. Ad oggi, solo uno è partito, mentre in un sol colpo la Regione ha cancellato finanziamenti per oltre 33 milioni di euro. Soldi che dovevano arrivare in città e che invece sono stati tagliati. “Definanziati”, così recitano i provvedimenti, accolti dalla giunta Musumeci, e firmati dai responsabili degli assessorati alle attività produttive e all’economia. Ci sarebbero “forti criticità”, che non consentirebbero di rispettare i termini massimi per la progettazione, fissati al 31 dicembre del 2021. Quindi, niente soldi, che vengono spostati su progetti nell’area etnea e siracusana.