Gela. Dalla scorsa notte si susseguono le piogge in città. Anche questa mattina, le precipitazioni stanno proseguendo. In diverse zone della città, sono segnalati allagamenti lungo alcune arterie viarie, come su un tratto di viale Cortemaggiore a Macchitella (anche se le caditoie sono state ripulite solo pochi giorni fa) e in zone della periferia e di via Venezia, dove c’erano stati interventi dello stesso tipo.