Forti raffiche di vento, danni sul lungomare: chiusa villa comunale “Garibaldi”

Gela. Il maltempo continua a non dare tregua. Non solo la pioggia battente ma anche le forti folate di vento, che stanno causando danni. Sul lungomare Federico II di Svevia, insegne e cartellonista sono state divelte, provocando disagi anche ad alcune attività commerciali (come dimostra la foto che pubblichiamo). Il sindaco, su indicazione dei tecnici comunali, ha disposto la chiusura della villa comunale “Garibaldi”, per evitare problemi con gli alberi.