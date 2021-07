Fotovoltaico, altri tre progetti per impianti sul territorio: istanze di due società

Gela. Sono tanti i progetti, depositati anche in Regione, per realizzare sul territorio locale impianti fotovoltaici. Sembrano in fase avanzata almeno tre sistemi. Sono state presentate le richieste per la realizzazione della linea elettrica di collegamento. Un progetto, da 992 Kw, è previsto in contrada Chiancata. L’investimento è della “Rituale Eco srl”, con sede legale a Palermo, che ha presentato istanza al genio civile di Caltanissetta e all’assessorato regionale all’energia per collocare i sistemi di collegamento, preliminari all’impianto. Sono invece due i progetti che fanno riferimento alla società “Bendito Mediterraneo srl”, con sede legale sempre a Palermo. Gli impianti fotovoltaici, in questo caso, sono previsti in contrada Ruggeri e a Piana del Signore, entrambi da 996 Kw. Le relative istanze sono state trasmesse anche al Comune.