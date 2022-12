Fotovoltaico, impianto in contrada Albanazzo: partita conferenza servizi in Regione

Gela. Ormai da alcuni anni, diverse società del settore stanno cercando di arrivare alle autorizzazioni necessarie per realizzare impianti fotovoltaici, sfruttando aree locali in prevalenza agricole. Tra i progetti che sono in fase istruttoria negli uffici regionali, c’è quello della Vei Greenfield 1 srl, con sede a Milano. La società punta su un’area da circa diciotto ettari, in contrada Albanazzo. In base a quello che si legge nelle carte depositate in Regione, l’investimento complessivo si aggira intorno ai sei milioni di euro, per un progetto da 10 Mw. E’ prevista l’installazione di quasi 24 mila moduli per la produzione di energia fotovoltaica. E’ partita la conferenza di servizi e si è posta l’esigenza di un nuovo avviso al pubblico, a seguito dell’integrazione di due ulteriori aree. La procedura in atto è quella di valutazione di impatto ambientale integrata con la Vinca.