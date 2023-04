Fotovoltaico, prosegue iter per uno dei progetti su aree locali: ok da Autorità di bacino

Gela. Sono tanti gli iter avviati negli ultimi anni per avere tutti gli ok necessari alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fotovoltaico. Il territorio locale è piuttosto ambito da società del settore. In Regione, nelle ultime settimane, è stata rilasciata l’autorizzazione idraulica unica per un progetto previsto in contrada S.Oliva e portato avanti dalla società Solaer Clean Energy Italy 04 srl. È previsto un sistema da 5.950 Kw, ribattezzato “Locuzza”. I funzionari dell’Autorita’ di bacino hanno concluso l’istruttoria, con esito favorevole.