Fotovoltaico, richiesta alla Regione per le opere a supporto di un nuovo impianto

Gela. E’ uno dei tanti iter in corso, tutti per nuovi investimenti sul fotovoltaico. La Regione ha disposto la procedibilità della richiesta per la realizzazione delle opere elettriche e di connessione del sistema agro-fotovoltaico della società Solaer clean energy Italy 22, che ha sede legale in provincia di Varese. Anche in questo caso, si tratta di un progetto che ricade in zona agricola, con una capacità da 7.296,3 Kw. La stessa società ha in programma altri impianti sul territorio locale.