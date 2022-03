Fp-Cgil, “lavoratori socialmente utili al Comune e non nella partecipata”

Gela. Serve un incontro per definire la collocazione dei dodici lavoratori socialmente utili, che da Irsap sono passati al Comune. La Fp-Cgil ritorna a chiedere un confronto con l’amministrazione comunale. Il principio richiamato dai sindacalisti della Funzione pubblica della Cgil, Giancarlo La Rocca e Michele Sinatra, è sempre lo stesso. I lavoratori devono essere collocati in servizi del Comune e non di società partecipate. Invece, l’intenzione dell’amministrazione comunale, sulla scorta di una recente convenzione, firmata anche da Irsap e dall’ex Asi, è di assegnare a questi lavoratori mansioni a servizio della Ghelas, che necessita di personale, soprattutto per le manutenzioni. I sindacalisti attendono di essere convocati, dopo una prima richiesta, inoltrata a febbraio.