Francia, Macron “A giorni nominerò il nuovo primo ministro”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Oggi si apre una nuova epoca. Dobbiamo agire per la Francia, dovremo costruire nuovi compromessi. Dobbiamo essere ambiziosi e non possiamo permetterci l’immobilismo. Per questo, nei prossimi giorni nominerò un primo ministro incaricato di formare un governo di interesse nazionale rappresentante tutte le forze politiche. La priorità sarà il bilancio dello Stato: una legge speciale verrà sottoposta al parlamento e questa legge temporanea permetterà prima della fine del mese la continuità dei servizi pubblici e la vita del Paese”. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso alla nazione dopo la caduta del governo Barnier, senza citare esplicitamente chi sarà il nuovo primo ministro. “I deputati hanno scelto una mozione di censura che insulta gli elettori, scegliendo il disordine che è l’unico progetto che unisce estrema destra ed estrema sinistra. Hanno agito così perchè pensano solo alle elezioni presidenziali. Così nascondono la realtà della Costituzione: non ci potranno essere nuove elezioni legislative fino all’anno prossimo”, ha aggiunto. “Voi mi avete conferito democraticamente un mandato che dura 5 anni e io lo eserciterò fino alla fine”, ha spiegato Macron, sottolineando poi che “non mi potrò ripresentare nel 2027. L’unico calendario che conta per me è quello della Nazione. Abbiamo davanti a noi 30 mesi affinchè il governo possa agire per fare della Francia un paese più forte e più giusto”, ha concluso. (ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency –