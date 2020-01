Fratelli d’Italia rilancia pesanti sospetti, Lomonaco: “Si faccia luce su quanto accaduto alle amministrative”

Anche gli esponenti del gruppo della Meloni, quindi, lanciano pesanti ombre sull’esito elettorale e non disconoscono neanche l’esposto, presentato in procura da Spata. “Il ricorso oggi viene rafforzato da un esposto alla procura – dice ancora – ravvisando ipotesi di reato relative ad un’eventuale truffa elettorale. Non rifiutiamo l’esito elettorale, come sostengono gli alleati del sindaco Lucio Greco”. Giovedì, i giudici del Tar Palermo valuteranno le carte presentate dai legali dei due schieramenti contrapposti, con effetti politici allo stato difficili da valutare.