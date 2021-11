Fratture al volto e ferite, donna vittima del marito: “Non voleva spegnere la tv”

Gela. Gli è stato ordinato di lasciare l’abitazione di famiglia e di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie, una donna sessantanovenne. Un ottantenne è accusato di violenze ai danni della consorte. Negli scorsi giorni, la donna ha dovuto raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, dopo essere stata aggredita dal marito, che l’ha colpita con un pesante utensile da cucina, fratturandole il setto nasale e ferendola alla testa. Da quanto emerso, la donna sarebbe stata brutalmente colpita solo perché, qualche sera fa, aveva deciso di non andare a letto, per continuare a seguire un film. Il marito, invece, più volte le avrebbe imposto di spegnere la televisione e al rifiuto della consorte, si sarebbe scagliato contro di lei, colpendola ripetutamente al volto e alla testa. Le indagini sono in corso e il gip del tribunale ha accolto la richiesta della procura, disponendo l’allontanamento dell’ottantenne dalla sua abitazione e il divieto di avvicinarsi alla moglie e ai luoghi che abitualmente frequenta. Agli investigatori, avrebbe raccontato inoltre che nel corso di cinquanta anni di matrimonio, le violenze sarebbero state frequenti, anche alla presenza dei figli.