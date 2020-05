Frode fiscale a Parma: tra i sette arrestati da Gdf i gelesi Di Pietro e Ingegnoso

Sono stati inoltre eseguiti sequestri per imposte evase per circa 12 milioni di euro di euro, su conti correnti, depositi e immobili riconducibili agli indagati. Le indagini, dirette e coordinate dalla Procura e svolte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Parma, hanno consentito individuare un articolato meccanismo di frode attraverso il quale il gruppo criminale riusciva a fornire, ad importanti aziende di rilevo nazionale ed internazionale operanti in territorio emiliano, servizi e manodopera a prezzi fuori mercato.

Le indagini in questi mesi sono state estese anche in città, dove i finanzieri hanno acquisito una copiosa documentazione. Ennio Di Pietro è accusato -al di fuori del contesto associativo- di aver utilizzato il medesimo modus operandi (indebite compensazioni) in favore di altre società facenti capo a soggetti diversi (CRJ Impianti; Food Tech Impianti; Tecno System) riconducibili al Consorzio I.F.C. Impianti, di fatto gestito da Ingegnoso.

Ingegnoso è accusato di aver utilizzato, per la società Futura Project (di cui era amministratore di fatto), fatture per operazioni inesistenti emesse da società cartiere, ed altresì per avere effettuato, in favore delle società Crj Impianti srl, Food Tech Impianti, Tecno System (di cui era altresì amministratore di fatto), indebite compensazioni di imposta con crediti di imposta risultati inesistenti; trattasi delle società riconducibili al più volte citato Consorzio I.F.C. Impianti.