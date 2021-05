Fruscione torna sul podio nella seconda prova regionale di skeet

Gela. Doppietta per i tiratori gelesi del Club Tav Trinacria alla seconda prova del campionato regionale di skeet. La squadra del Club Tav Trinacria di Priolo Soprano si è infatti aggiudicata il podio con il primo e secondo posto. L’ex medaglia d’oro nazionale in terza categoria Giuseppe Fruscione ha rialzato la testa dopo un periodo di calo fisiologico avvenuto quest’anno ed ha vinto la gara con 46 piattelli su 50, riuscendo a fare 25 su 25 nella seconda serie e rimettendo in riga chi lo dava per spacciato. Secondo il licatese Francesco Cantavenera con 45 piattelli su 50 (Tav Trinacria) e il piazzese Silvio Piazza con 44 piattelli su 50 (Tav Ramacca).