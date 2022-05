Fu vittima sopravvissuta della mafia, Comune tardò ad assumerla: ente dovrà pagare

Gela. Fu Palazzo di Città, ormai dieci anni fa, ad andare incontro a ritardi nelle procedure di assunzione di una dipendente, che ottenne collocazione negli uffici dell’ente, perché riconosciuta “vittima sopravvissuta della mafia”. Spetta proprio al municipio provvedere al pagamento dovuto alla dipendente, per il ritardo nell’assunzione, che avvenne dopo circa un anno dalle verifiche concluse dall’ufficio regionale per la solidarietà, dell’assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Anche i giudici della Corte di Cassazione hanno confermato che a ritardare la procedura di assunzione fu il municipio e non l’assessorato. E’ stato ribadito quanto già deciso dalla Corte d’appello di Caltanissetta, che accolse l’azione dell’assessorato, ribaltando la pronuncia di primo grado che invece aveva dato ragione al municipio. La stessa dipendente segnalò che ci furono lungaggini, nonostante il suo pieno diritto all’assunzione, così come indicato dalla normativa regionale a tutela delle vittime di mafia e dei loro familiari, che se disoccupati devono trovare collocazione in enti pubblici. I giudici di Cassazione, nelle motivazioni, spiegano che gli oneri di controllo imposti all’ufficio regionale erano stati adempiuti, rispetto alla verifica dei requisiti della dipendente che poi fu assunta a Palazzo di Città.